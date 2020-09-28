Новосибирцы выстраиваются в очередь на знакомство с котом стоимостью 10 миллионов рублей

Фотографии с сайта «Авито»

Хозяйка дорогого кота заявила, что встречи с ним расписаны на неделю вперёд; знакомство с популярным котом стоит 2 000 рублей.

Хозяйка кота И-Левел Винсента стоимостью 10 млн рублей заявила, что он очень популярен. Уже образовалась очередь из желающих познакомиться. Встречи с котом расписаны на неделю вперёд, притом что за его просмотр также необходимо платить.

Девятилетнего кота по кличке И-Левел Винсент из Новосибирска продают на сайте «Авито» за 10 млн рублей. Его хозяйка утверждает, что кот способен исполнять желания своих хозяев. Но только по одному на каждого. Желания своих нынешних хозяев Винсент уже исполнил, и они решили поделиться пушистым «волшебником» с другими.

«Любой может принять участие в конкурсе покупателя. Шансы на победу есть у всех. Предпочтение одиноким мужчинам средних лет», — шутит хозяйка.

При этом она отмечает, что встречи с потенциальными покупателями у них расписаны на неделю вперёд.

«Это очень популярный кот. Очередь (из желающих посмотреть на него, — прим. Сиб.фм). На неделю вперёд всё расписано. Поторопитесь, а то кот достанется не вам», — заявила хозяйка.

Стоимость знакомства с котом Винсентом — 2 000 рублей.

Напомним, 2 октября новосибирец выставил на продажу слонёнка.