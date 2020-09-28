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Новосибирцы зажгли свечи в память журналистке, которая покончила с собой у здания МВД

сегодня 16:25

Фото из открытых источников

Новосибирцы зажгли свечи в память об Ирине Славиной, которая подожгла себя у здания МВД; в акции поучаствовали около 25 человек.

В понедельник, 5 октября, в Новосибирске прошла акция памяти журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной. В 14:00 на площадке около «Глобуса» – напротив улицы Каменской, где расположилось главное управление Министерства внутренних дел – новосибирцы зажгли 47 свечей, по количеству прожитых Ириной Славиной лет.

Отметим, главный редактор издания «Koza Press» Ирина Славина совершила самоубийство в Нижнем Новгороде после того, как у неё прошли обыски.

На акцию памяти собралось около двух десятков человек. Свечи на ветру всё время потухают, их зажигают вновь и опускают в пластиковые стаканчики.

«Гаснут быстро, как жизни», – комментируют происходящее участники акции.

Одни называют Ирину Славину фениксом, другие жалеют. И при этом многие уверены, что её поступок мало что изменит – останься она жить, смогла бы сделать больше. Некоторые отмечают, что она поступила не по православным канонам, самовольный уход из жизни является церковным грехом.

Напомним, как заявили в следственном комитете России, самоубийство журналистки у здания МВД не связано с обысками у неё.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

акция
погиб журналист
самоубийство

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