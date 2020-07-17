Однофамильцев отправили под суд за дерзкий разбой на заправке под Новосибирском

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Однофамильцы пошли под суд за разбойное нападение на оператора заправки; оператор бензоколонки под Новосибирском принял пневматический пистолет за настоящий.

В Карасукский районный суд поступило уголовное дело в отношении приятелей-однофамильцев Владимира и Евгения Сушковых, которые обвиняются в разбойном нападении на оператора заправки в Карасуке.

Как приводится на сайте районного суда, Сушковым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённый с применением насилия», первое судебное заседание пройдёт 25 ноября.

«Угрожая оператору АГЗС снаряжённым пневматическим газобаллонным пистолетом, незаконно проникли в помещение операторной АГЗС, откуда похитили денежные средства в сумме 2500 рублей, а также сотовый телефон, принадлежащий оператору АГЗС», — говорится на сайте районного суда.

В пресс-службе суда уточнили, что нападение произошло 4 июля. По данным следствия, потерпевший принял пистолет за настоящий.

Как пишут СМИ, у подозреваемых уже есть судимость за разбой, Владимир Сушков ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, применение насилия в отношении сотрудника власти и кражу.

Напомним, новосибирец получил 3,5 года колонии за разбойное нападение с игрушечным пистолетом.