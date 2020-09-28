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Огненный поток: метеоры пронесутся в небе над Новосибирском

сегодня 14:47

Фото pixabay.com

Метеорный поток можно будет увидеть в небе над Новосибирском с 5 октября; так называемые Дракониды будут видны всю ночь.

Огненный метеорный поток Дракониды пройдёт в небе над Новосибирском с 5 по 10 октября. Пик потока придётся на 8 октября.

«Падающие звезды» могут достигать в пиковом значении до 1000 в час. «8 октября – Дракониды, ожидается до 20 метеоров в час, а 21 октября – Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров Драконид и Орионид благоприятны», – сообщают специалисты московского планетария.

Метеоры имеют жёлтый или красноватый цвет. Скорость их вхождения в атмосферу составляет около 20 км/с. Метеоры называют «медленными», так как они догоняют Землю. Интенсивность потока будет варьироваться от 10 до 1000 в час.

Дракониды можно увидеть невооружённым взглядом на протяжении всей ночи. Лучше всего наблюдать поток в предутренние часы. Для этого подойдёт место с ясным и тёмным небом.

Напомним, 5 сентября – последний день, когда новосибирцы могут увидеть полёт МКС в небе над городом.

Автор:
Денис Калин

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космос

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