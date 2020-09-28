«Она его по-настоящему любила»: трагическая история сибирячки и зека, который убил её в день свадьбы

Фото из социальных сетей, Сиб.фм

Жительницу Новосибирской области жестоко убили в день регистрации брака. Подозреваемым оказался местный житель, с которым погибшая познакомилась, когда он ещё сидел в тюрьме. Подруга детства женщины рассказала Сиб.фм, как она начала с ним общаться и что могло стать причиной трагедии.

Любовь до гроба

В рабочем посёлке Чик Коченёвского района Новосибирской области на прошлой неделе произошла трагедия: в день регистрации брака там убили местную жительницу. Как ранее сообщал Сиб.фм, погибла 35-летняя местная жительница. Её изуродованное тело нашли в овраге у железнодорожной станции на следующий день после убийства, 1 октября.

Подозрение пало на 33-летнего мужчину, который был её женихом, а в тот день уже официально стал мужем. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сейчас подозреваемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По предварительной информации, в момент совершения преступления муж погибшей был сильно пьян. Об этом Сиб.фм рассказывала работница Коченёвской Центральной районной больницы, куда подозреваемый попал сразу с места убийства. Вероятно, он настолько сильно бил женщину, что повредил свою руку.

«Он был опухший, правая рука вся изрезанная. Кольцо снимали в приёмном отделении. Обработали раны, сделали повязку. Мы его спросили, откуда он: говорит, что родом из Новосибирска, дважды был судим «по малолетке». Он ещё говорил, что спасал её, девушку», — рассказала собеседница Сиб.фм.

Предполагаемому убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о погибшей

Сиб.фм связался с близкой подругой убитой Оксаны П. Алевтиной Проценко-Ивановой. Женщины были знакомы с детства. Какое-то время Анна жила в городе Оби. Судя по рассказу женщины, судьба у погибшей была нелёгкой.

«У неё муж первый был, но его в 2016 году убили. Потом у неё отец тоже умер, она в Чике жила с матерью. Мы общались с ней ещё со школы, но последнее время довольно редко, но часто переписывались в «Одноклассниках». Последний раз виделись летом на даче — у нас участки на одной улице», — говорит она.

Оксана увлекалась садоводством и почти всё время находилась дома. На её странице в соцсетях есть сотни фотографий с цветами со своего участка. Как рассказала Алевтина Проценко-Иванова, её подруга была тяжело больна и часто находилась в больнице. Также у неё осталась несовершеннолетняя дочь.

«Она всё время в саду копалась, нигде не работала. По болезни у неё точно инвалидность должна была быть, но не знаю, оформила ли она её официально», — продолжает подруга погибшей.

Знакомство

Со слов Алевтины Проценко-Ивановой, Оксана П. познакомилась со своим будущим мужем, когда он ещё сидел в тюрьме. Мужчину зовут Степан Долгих, и, как рассказывает подруга Анны, он отбывал срок в одной из колоний за убийство. Познакомились Оксана и Степан по переписке больше года назад — с того момента женщина буквально считала дни до освобождения. Это видно по переписке Оксаны с подругой, где она рассказывает о своих чувствах к зеку.

«Она его по-настоящему любила, ждала освобождения. Вышел из тюрьмы он где-то в конце июля или начале августа. С тех пор они лично общались, всё было нормально», — вспоминает подруга Оксаны.

Трагедия произошла в день регистрации брака, за некоторое время до торжественной свадебной церемонии. По мнению Алевтины Проценко-Ивановой, причина случившегося кроется в алкоголе и характере Степана.

«Как это обычно бывает? Что ещё может произойти с человеком после тюрьмы, если он сильно напьётся? Это всё произошло в доме её матери», — говорит подруга погибшей.

Однако, считает женщина, трагедию мог бы предотвратить брат Оксаны. Но сейчас он находится в тюрьме и в церемонии регистрации брака участия не принимал.

«Если бы Женя был рядом, он бы такого точно не допустил», — сказала Алевтина.