Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Опубликована переписка убитой невесты из Новосибирской области

сегодня 15:15

Фото из социальных сетей

В Новосибирской области на прошлой неделе мужчина жестоко расправился со своей невестой в день регистрации брака; исходя из переписки, женщина ждала завершения срока своего возлюбленного и надеялась на счастливую жизнь с ним.

Опубликована переписка жительницы рабочего посёлка Чик, которую на прошлой неделе жестоко убил жених в день регистрации брака. Скриншот прислала Сиб.фм близкая подруга Оксаны П., с которой она была знакома с детства. По словам женщины, она на протяжении долгого времени ждала освобождения Степана Долгих и рассчитывала на счастливую семейную жизнь с ним.

Ранее Сиб.фм рассказывал подробности страшного убийства в Коченёвском районе Новосибирской области. По версии следствия, Степан Долгих в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти Оксану П., а тело выбросил в овраг.

Подруга погибшей поделилась деталями жизни женщины — она несколько лет назад потеряла мужа, отца, а брат, который мог бы защитить её в тот роковой день, сейчас находится в тюрьме.

Напомним, ранее подозреваемого в убийстве невесты отправили в СИЗО на два месяца.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30791
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30774
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30300
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
26685
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
24811
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22618
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22539
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт