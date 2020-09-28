Опубликована переписка убитой невесты из Новосибирской области

Фото из социальных сетей

В Новосибирской области на прошлой неделе мужчина жестоко расправился со своей невестой в день регистрации брака; исходя из переписки, женщина ждала завершения срока своего возлюбленного и надеялась на счастливую жизнь с ним.

Опубликована переписка жительницы рабочего посёлка Чик, которую на прошлой неделе жестоко убил жених в день регистрации брака. Скриншот прислала Сиб.фм близкая подруга Оксаны П., с которой она была знакома с детства. По словам женщины, она на протяжении долгого времени ждала освобождения Степана Долгих и рассчитывала на счастливую семейную жизнь с ним.

Ранее Сиб.фм рассказывал подробности страшного убийства в Коченёвском районе Новосибирской области. По версии следствия, Степан Долгих в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти Оксану П., а тело выбросил в овраг.

Подруга погибшей поделилась деталями жизни женщины — она несколько лет назад потеряла мужа, отца, а брат, который мог бы защитить её в тот роковой день, сейчас находится в тюрьме.

Напомним, ранее подозреваемого в убийстве невесты отправили в СИЗО на два месяца.