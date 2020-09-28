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Остался без колеса: кроссовер вылетел на ограждение в Новосибирске

сегодня 17:20

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Кроссовер протащился через несколько метров металлического ограждения на Бердском шоссе; иномарке вырвало колесо и разорвало бампер.

Жёсткое ДТП произошло рядом с остановкой «Звёздная» в Первомайском районе. Кроссовер Nissan X-Trail вылетел на металлическое ограждение и снёс несколько пролётов. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Также сообщается, что после столкновения иномарка осталась посреди дороги с разорванным бампером. Левое колесо автомобиля вырвало, а сам он повис на арматуре.

Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Подписчики сообщества предположили, что водителя подрезали, из-за чего он и вылетел в сторону ограждений.

Напомним, 2 октября водитель грузовика нарушил ПДД, из-за чего фура вылетела за бетонное ограждение и повисла над пропастью.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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