Патрушев отчитал три региона Сибири за коррупцию в нацпроектах

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Всего в Сибири выявили 29 преступлений в сфере исполнения нацпроектов; часть нарушений связана с коррупцией.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отчитал три региона Сибири за коррупцию и нарушения при выполнении национальных проектов. Заявление прозвучало в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

Патрушев заявил, что в целом по Сибири выявили 29 преступлений, связанных с нарушениями при выполнении нацпроектов. С коррупцией связаны шесть из них. Наибольшее количество нарушений выявили в Хакасии, Кемеровской области, а также в Томской области.

Напомним, накануне Николай Патрушев посетил в Новосибирске завод имени Чкалова.