Плата за откровенный снимок: фотографии пениса американского рэпера Tyga разлетелись по соцсетям

Фото с сайта wikipedia.org

Tyga предлагает фанатам откровенный контент за 20 долларов в месяц; снимок пениса американского рэпера уже появился в соцсетях.

Фотография пениса рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) появилась в соцсетях. Об этом сообщает New York Post.

Снимок всплыл, в частности, в Twitter. В комментариях к посту интернет-пользователи признались, что теперь поняли, почему хип-хоп-исполнитель постоянно читает про свои гениталии в песнях.

Другие пользователи с подозрением отнеслись к утечке, отметив, что 30-летний рэпер незадолго до этого завёл аккаунт на сайте OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке. Слив откровенного снимка посчитали попыткой привлечь внимание к сайту — Tyga предлагает фанатам контент за 20 долларов в месяц.

Напомним, 1 октября новосибирский рэпер Элджей похвастался дорогими машинами.