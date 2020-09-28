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Побои родителей и голодовки: откровения актрисы Кристины Асмус о своём детстве шокировали поклонников

сегодня 15:58

Фотографии из аккаунта asmuskristina социальной сети Instagram

Кристина Асмус рассказала о своём нелёгком детстве; откровения актрисы шокировали поклонников.

Актриса Кристина Асмус резко ответила подписчику в Instagram, предположившему, что она не знает, что такое настоящие трудности. Переписка в соцсети разгорячила пользователей.

«Думаю, что непросто ребёнком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет», — ответила Асмус подписчику.

Актриса также акцентировала внимание подписчиков на популярном тезисе о том, что «изнеженные инстаактрисы» не имеют представления о трудностях.

Автор комментария отметил, что «не хотел задеть» артистку. А других пользователей удивили подробности жизни Асмус. Фанаты поддержали её, а также подметили, что трудности и большое количество работы возникают у представителей любых профессий.

Напомним, 29 сентября Кристина Асмус снялась в очередных откровенных сценах нового фильма.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Кристина Асмус

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