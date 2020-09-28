Почему сейчас нам всем обязательно нужно есть петрушку

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Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку; зелень содержит более 20 полезных веществ, которые помогут преодолеть пандемию коронавируса.

Пандемия коронавирусной инфекции и сезон простуд заставляют каждого всерьёз задуматься о собственном здоровье. Специалисты рекомендуют помогать организму ещё до того, как он подцепил заразу. Так, россияне настолько переживали за свой иммунитет весной, что имбирь по нормальной цене найти было практически нереально.

Как уверяют диетологи, петрушка содержит более 20 полезных веществ, среди которых жирорастворимые витамины, фолиевая кислота, витамины группы В и витамин С. В составе петрушки выделяют минералы, органические кислоты и жиры, макро-и микроэлементы. Стебли и листья зелени богаты филлохинонами, аскорбиновой кислотой, ретинолом и бета-каротином.

Специалисты отмечают, что петрушка крайне положительно сказывается на иммунитете и оказывает противовоспалительное действие. Зелень считается кладезем аскорбиновой кислоты, бета-каротина, витаминов В, К, Е, РР, а также цинка, магния, железа, фосфора, калия и кальция. Все эти элементы особенно важны для нашего здоровья сейчас.

При этом корень петрушки содержит калий, магний, фосфор, кальций, натрий. Эти вещества играют ключевую роль в функционировании сердечной мышцы и незаменимы для здоровья почек и сосудов.

Кроме того, петрушка улучшает пищеварение, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает давление, повышает остроту зрения и снимет спазмы гладкой мускулатуры кишечника и мочеиспускательного тракта.

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