Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России за сутки заболели почти 11 тысяч человек; умерли ещё 117 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.



Москва — 3537

Санкт-Петербург — 407

Московская область — 339

Ростовская область — 244

Нижегородская область — 198

Воронежская область — 182

Архангельская область — 179

Свердловская область — 175

Кемеровская область — 173

Ханты-Мансийский АО — 159

Ставропольский край — 149

Ульяновская область — 145

Ямало-Ненецкий АО — 145

Саратовская область — 135

Волгоградская область — 132

Красноярский край — 120

Удмуртская Республика — 117

Оренбургская область — 117

Мурманская область — 111

Самарская область — 111

Республика Коми — 110

Иркутская область — 108

Томская область — 106

Алтайский край — 104

Республика Крым — 103

Омская область — 99

Республика Бурятия — 98

Тюменская область — 97

Краснодарский край — 95

Республика Саха (Якутия) — 94

Пензенская область — 90

Забайкальский край — 89

Пермский край — 87

Челябинская область — 86

Республика Алтай — 86

Орловская область — 85

Республика Дагестан — 84

Ленинградская область — 82

Карачаево-Черкесская Республика — 81

Хабаровский край — 81

Кировская область — 80

Приморский край — 79

Калужская область — 76

Калининградская область — 76

Республика Калмыкия — 76

Брянская область — 74

Новосибирская область — 73

Ивановская область — 68

Тверская область — 68

Белгородская область — 65

Костромская область — 65

Курская область — 63

Курганская область — 59

Владимирская область — 57

Вологодская область — 57

Новгородская область — 57

Кабардино-Балкарская Республика — 57

Ярославская область — 54

Сахалинская область — 53

Рязанская область — 51

Астраханская область — 51

Тамбовская область — 50

Псковская область — 50

Республика Хакасия — 50

Республика Ингушетия — 49

Республика Башкортостан — 46

Липецкая область — 45

Тульская область — 43

Республика Мордовия — 42

Амурская область — 40

Магаданская область — 40

Республика Адыгея — 39

Республика Северная Осетия — 35

Республика Тыва — 33

Смоленская область — 32

Севастополь — 28

Республика Карелия — 27

Республика Татарстан — 27

Чувашская Республика — 27

Камчатский край — 27

Еврейская АО — 26

Республика Марий Эл — 25

Чеченская Республика — 7

Чукотский АО — 1



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.