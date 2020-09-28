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Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:34

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России за сутки заболели почти 11 тысяч человек; умерли ещё 117 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.

🔸 Москва — 3537
🔸 Санкт-Петербург — 407
🔸 Московская область — 339
🔸 Ростовская область — 244
🔸 Нижегородская область — 198
🔸 Воронежская область — 182
🔸 Архангельская область — 179
🔸 Свердловская область — 175
🔸 Кемеровская область — 173
🔸 Ханты-Мансийский АО — 159
🔸 Ставропольский край — 149
🔸 Ульяновская область — 145
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 145
🔸 Саратовская область — 135
🔸 Волгоградская область — 132
🔸 Красноярский край — 120
🔸 Удмуртская Республика — 117
🔸 Оренбургская область — 117
🔸 Мурманская область — 111
🔸 Самарская область — 111
🔸 Республика Коми — 110
🔸 Иркутская область — 108
🔸 Томская область — 106
🔸 Алтайский край — 104
🔸 Республика Крым — 103
🔸 Омская область — 99
🔸 Республика Бурятия — 98
🔸 Тюменская область — 97
🔸 Краснодарский край — 95
🔸 Республика Саха (Якутия) — 94
🔸 Пензенская область — 90
🔸 Забайкальский край — 89
🔸 Пермский край — 87
🔸 Челябинская область — 86
🔸 Республика Алтай — 86
🔸 Орловская область — 85
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Ленинградская область — 82
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 81
🔸 Хабаровский край — 81
🔸 Кировская область — 80
🔸 Приморский край — 79
🔸 Калужская область — 76
🔸 Калининградская область — 76
🔸 Республика Калмыкия — 76
🔸 Брянская область — 74
🔸 Новосибирская область — 73
🔸 Ивановская область — 68
🔸 Тверская область — 68
🔸 Белгородская область — 65
🔸 Костромская область — 65
🔸 Курская область — 63
🔸 Курганская область — 59
🔸 Владимирская область — 57
🔸 Вологодская область — 57
🔸 Новгородская область — 57
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 57
🔸 Ярославская область — 54
🔸 Сахалинская область — 53
🔸 Рязанская область — 51
🔸 Астраханская область — 51
🔸 Тамбовская область — 50
🔸 Псковская область — 50
🔸 Республика Хакасия — 50
🔸 Республика Ингушетия — 49
🔸 Республика Башкортостан — 46
🔸 Липецкая область — 45
🔸 Тульская область — 43
🔸 Республика Мордовия — 42
🔸 Амурская область — 40
🔸 Магаданская область — 40
🔸 Республика Адыгея — 39
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Республика Тыва — 33
🔸 Смоленская область — 32
🔸 Севастополь — 28
🔸 Республика Карелия — 27
🔸 Республика Татарстан — 27
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Камчатский край — 27
🔸 Еврейская АО — 26
🔸 Республика Марий Эл — 25
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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