Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
В России за сутки заболели почти 11 тысяч человек; умерли ещё 117 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.
Москва — 3537
Санкт-Петербург — 407
Московская область — 339
Ростовская область — 244
Нижегородская область — 198
Воронежская область — 182
Архангельская область — 179
Свердловская область — 175
Кемеровская область — 173
Ханты-Мансийский АО — 159
Ставропольский край — 149
Ульяновская область — 145
Ямало-Ненецкий АО — 145
Саратовская область — 135
Волгоградская область — 132
Красноярский край — 120
Удмуртская Республика — 117
Оренбургская область — 117
Мурманская область — 111
Самарская область — 111
Республика Коми — 110
Иркутская область — 108
Томская область — 106
Алтайский край — 104
Республика Крым — 103
Омская область — 99
Республика Бурятия — 98
Тюменская область — 97
Краснодарский край — 95
Республика Саха (Якутия) — 94
Пензенская область — 90
Забайкальский край — 89
Пермский край — 87
Челябинская область — 86
Республика Алтай — 86
Орловская область — 85
Республика Дагестан — 84
Ленинградская область — 82
Карачаево-Черкесская Республика — 81
Хабаровский край — 81
Кировская область — 80
Приморский край — 79
Калужская область — 76
Калининградская область — 76
Республика Калмыкия — 76
Брянская область — 74
Новосибирская область — 73
Ивановская область — 68
Тверская область — 68
Белгородская область — 65
Костромская область — 65
Курская область — 63
Курганская область — 59
Владимирская область — 57
Вологодская область — 57
Новгородская область — 57
Кабардино-Балкарская Республика — 57
Ярославская область — 54
Сахалинская область — 53
Рязанская область — 51
Астраханская область — 51
Тамбовская область — 50
Псковская область — 50
Республика Хакасия — 50
Республика Ингушетия — 49
Республика Башкортостан — 46
Липецкая область — 45
Тульская область — 43
Республика Мордовия — 42
Амурская область — 40
Магаданская область — 40
Республика Адыгея — 39
Республика Северная Осетия — 35
Республика Тыва — 33
Смоленская область — 32
Севастополь — 28
Республика Карелия — 27
Республика Татарстан — 27
Чувашская Республика — 27
Камчатский край — 27
Еврейская АО — 26
Республика Марий Эл — 25
Чеченская Республика — 7
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.
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