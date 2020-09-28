Почти половина жителей Сибири дышит грязным воздухом

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В некоторых регионах регулярно вводят режим «чёрного неба»; ущерб от лесных пожаров Сибири оценили в 10 млрд рублей.

Почти половина жителей регионов Сибири дышит грязным воздухом. Такое заявление сделал заместитель полпреда президента РФ в СФО Александр Бутин в понедельник в Новосибирске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в регионах СФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Бутин заявил, что 40 % населения в Сибири проживают в неблагоприятных местах с загрязнённой атмосферой. На ухудшение экологической обстановки влияют и пожары. В 2020 году сумма ущерба от лесных пожаров оценивается в 10 млрд рублей. Стоимость тушения составила 3,5 млрд рублей. Обеспечить оперативное тушение возгораний позволят дроны.

Кроме того, на экологию влияют и полигоны твёрдых бытовых отходов, которые, как правило, располагаются в непосредственной близости к городам. Старые свалки не рекультивируют, что тоже негативно сказывается на окружающей среде.

Напомним, ранее плохая экология Новосибирска привела к депрессии почти тысячу жителей.