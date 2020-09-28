Погода в Новосибирске на 5 октября: снег и заморозки
Фото Сиб.фм
В Новосибирске с сегодняшнего дня ожидается похолодание; утром возможен снег.
В понедельник, 5 октября, в Новосибирске может пойти снег. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, осадки в виде снега возможны в первой половине дня. Температура воздуха может в течение дня опуститься до +1 градуса. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.
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