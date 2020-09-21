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Полезные овощи способны превратиться в яд

сегодня 20:55

Фото pixabay.com

Овощи – полезны для здоровья; если соблюдается ряд важных условий.

Диетолог Елена Соломатина поделилась знаниями о том, когда полезные овощи могут превратиться в угрозу для организма. Особо внимательно стоит относиться к семейству паслёновых: не стоит употреблять в пищу долежавший до весны картофель; зелёные томаты, перезрелый баклажан. Все они содержат нейротоксин соланин, нарушающий работу центральной нервной системы, мочевыводящей системы. Подробности диетолог рассказала в эфире радио Sputnik.

Не столь уж безобидна фасоль, в ней есть фитогемагглютинин, вызывающий отравление. Внутри любых и всех бобовых частенько располагается грибок.

При заболеваниях щитовидной железы не рекомендуется есть капусту любого сорта и в любом виде, она блокирует усвоение йода. Не стоит есть острые овощи типа редьки и редиса при заболеваниях поджелудочной железы и желудочно – кишечного тракта.

Шпинат, петрушка, капуста, особенно кочерыжка, морковь, огурцы снабдят ваш организм нитратами. Они имеют свойство накапливаться и вызывать нежелательные эффекты. Беременным во избежание гипоксии плода стоит вообще избегать принимать в пищу перечисленные продукты.

Напомним, 21 сентября диетолог назвала недорогие и полезные продукты.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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