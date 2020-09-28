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Полицейские первыми получат вакцину от коронавируса вместе с врачами и учителями

сегодня 16:44

Фото pixabay.com

Полицейские получат вакцину от коронавируса вместе с врачами и учителями; далее вакцинировать будут транспортников и работников общепита.

Полицейские в России станут одними из первых, кто получит вакцину от коронавируса наравне с работниками медицины и образования, затем вакцинирование может коснуться работников общепита и транспорта. Об этом в ходе вебинара журналистам сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — все, кто касается общепита, питания, транспорта», — отметил Морозов.

Он сказал, что дети в ближайшее время не будут получать вакцину, так как «до конца третья так называемая фаза клинических исследований, пострегистрационных исследований не завершена» и вакцина одобрена для граждан от 18 лет до 60 лет.

Морозов также отметил, что «дети переносят эту инфекцию легче, у них часто нет сложных случаев, тяжёлых случаев».

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3 537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 1 225 889 человек.

Напомним, в Совете Федерации намерены вновь поставить вопрос о полном закрытии границ России из-за второй волны коронавирусной инфекции.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

коронавирус
вакцинация
полицейские

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