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«Пошёл искать маму»: 4-летний мальчик из многодетной семьи был оставлен без присмотра и пойман у проезжей части в Республике Алтай

сегодня 18:12

Фото с сайта pixabay.com

Малыш гулял один вдали от жилых домов и рядом с проезжей частью; ребёнок заявил, что пошёл искать свою маму.

Сотрудник прокуратуры Республики Алтай после личной встречи с жителями одного из сёл Шебалинского района встретил на улице маленького ребёнка. Малыш гулял один на окраине деревни, вдали от жилых домов и рядом с проезжей частью. Ребёнок сказал, что ему четыре года и он отправился искать свою маму, которая куда-то уехала из дома.

Выяснилось, что этот ребёнок – младший в многодетной семье. Кроме него есть дети в возрасте 7, 9 и 15 лет. В тот день отец находился на заработках, а мать уехала по делам в другое село. «За старшего» дома остался подросток. Пока он топил печь, младший надел на себя то, что попалось под руку, и ушёл из дома.

Женщина, оставившая ребёнка фактически без присмотра, нашлась быстро. В отношении матери было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Ребёнок передан родителям, проведено обследование условий их проживания. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних как семьи, дети в которой находятся в социально опасном положении, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Напомним, 12 августа в Алтайском крае оставленный без присмотра ребёнок утонул.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Республика Алтай
ребёнок
родители

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