Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пособие 10000: какие семьи получат новую выплату

сегодня 14:26

Фото pixabay.com

Власти выделили более 4 млрд рублей на детские выплаты; пособие положено многодетным семьям с малышами до трёх лет.

В субъекты РФ направлена финансовая помощь на выплату детских пособий многодетным семьям с маленькими детьми. Дополнительные средства понадобились из-за увеличения числа получателей пособий.

Деньги будут переводить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Когда малышу исполнится три года, пособие перестанут выплачивать.

В каждом регионе индивидуальный размер пособия в зависимости от прожиточного детского минимума. В 2019 году в среднем размер выплаты составил 10,4 тысячи рублей.

О том, есть ли выплата в вашем регионе, нужно узнавать в отделе соцзащиты или в ПФР.

Напомним, 30 сентября закончился срок подачи заявлений на путинские выплаты.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

пособия
многодетная семья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30791
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30774
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30300
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
26685
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
24811
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22618
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22539
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт