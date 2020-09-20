Пособие 10000: какие семьи получат новую выплату
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Власти выделили более 4 млрд рублей на детские выплаты; пособие положено многодетным семьям с малышами до трёх лет.
В субъекты РФ направлена финансовая помощь на выплату детских пособий многодетным семьям с маленькими детьми. Дополнительные средства понадобились из-за увеличения числа получателей пособий.
Деньги будут переводить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок. Когда малышу исполнится три года, пособие перестанут выплачивать.
В каждом регионе индивидуальный размер пособия в зависимости от прожиточного детского минимума. В 2019 году в среднем размер выплаты составил 10,4 тысячи рублей.
О том, есть ли выплата в вашем регионе, нужно узнавать в отделе соцзащиты или в ПФР.
Напомним, 30 сентября закончился срок подачи заявлений на путинские выплаты.
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