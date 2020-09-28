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Пособие на открытие своего дела: безработным дадут субсидии

сегодня 09:49

Фото pixabay.com

Новый проект для безработных запустят в России в ближайшее время; оставшимся без работы россиянам помогут начать свой бизнес.

Минэкономразвития разработал федеральный проект «Вовлечение в предпринимательство». Стоящих на бирже труда россиян предлагают обучать предпринимательству на базе центров «Мой бизнес» и давать им государственные субсидии на открытие своего дела. По итогам предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тысячи новых бизнесов.

Прежде чем бизнес начнёт окупаться и приносить доход, нужны затраты на аренду помещения, закупку сырья, рекламную кампанию и т. д. Многие хотят открыть своё дело, но не у всех достаточно сбережений. Решить проблему поможет государственная субсидия.

«Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть своё дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров "Мой бизнес" в регистрации и дальнейшее сопровождение», — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Размер пособия на открытие своего дела пока неизвестен. Ранее в некоторых регионах существовала подобная мера поддержки. В 2019 году можно было получить деньги на открытие бизнеса. Для этого нужно был встать на учёт в Центре занятости в качестве безработного, составить бизнес-план, доказать на комиссии состоятельность своей бизнес-идеи, зарегистрировать ИП. Размер матпомощи на открытие своего дела составлял в среднем 58 тысяч рублей.

В этом году пилотные курсы по обучению безработных предпринимательству запустят в нескольких регионах. По итогам эксперимента проект планируется распространить на всю страну.

Напомним, на переобучение безработных уже выделено 3 млрд рублей.

Автор:
Олеся Сметанникова

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безработные

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