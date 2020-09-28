Пособия и пенсии: телефон горячей линии по вопросам выплат в Новосибирской области

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В отделении ПФР по Новосибирской области изменился номер call-центра для консультирования граждан; звонки бесплатны для жителей региона.

В отделении ПФР по Новосибирской области заработал новый номер call-центра, по которому новосибирцы могут получить консультацию по различным вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ. Новый номер многоканального горячего телефона – 8 800 600 07 20. Данный номер телефона является бесплатным для звонков с любого мобильного или стационарного телефона для жителей всего региона.

Консультацию по телефону можно получить в течение всей рабочей недели с понедельника по пятницу:

понедельник — четверг — с 9:00 до 17:15;

пятница — с 9:00 до 16:00.

Также в клиентских службах Новосибирска выделены дополнительные телефоны для предварительной записи и консультирования граждан. Их можно найти в разделе «Информация для жителей региона».

Напомним, в октябре нужно повторно подавать заявления на некоторые детские пособия.