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Повторное использование материнского капитала

сегодня 16:49

Фото pixabay.com

Некоторым категориям граждан могут разрешить повторно использовать маткапитал; в первую очередь это касается обманутых дольщиков.

В России могут принять закон, согласно которому обманутым дольщикам вернут использованный на покупку квартиры материнский капитал. На сегодняшний день в законодательстве этот момент не прописан. Об этом сообщает портал «СибДом».

Когда дом признаётся проблемным, Фонд защиты прав дольщиков принимает решение о возврате средств участникам строительства. Возвращаются все средства за вычетом материнского капитала, который семья может вернуть только через суд.

Новые законы должны изменить эту практику: предполагается, что Фонд защиты прав дольщиков сделает запрос в отделение Пенсионного фонда. После того как ведомство подтвердит, что деньги использовались на покупку квартиры, на счёт матери в ПФР в течение 5 дней вернутся деньги. Семья сможет использовать их повторно.

Напомним, стало известно, можно ли использовать материнский капитал на погашение ипотеки.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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материнский капитал

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