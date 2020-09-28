Причины жестокого убийства, уникальная операция и 47 свечей в память Ирины Славиной: главные новости 5 октября – в одном материале

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Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; причины жестокого убийства, уникальная операция и 47 свечей в память Ирины Славиной.

Первый рабочий день недели оказался насыщенным на события. Главные из них – в нашем обзорном материале.

Закрытие границ

В Совфеде допустили закрытие границ России из-за ситуации с коронавирусом, поскольку число инфицированных в стране продолжает неуклонно расти.

В то же время член Совета Федерации Валерий Рязанский исключил возможность введения режима всеобщей самоизоляции. По его словам, его могут ввести только для лиц старшего возраста.

Досрочные каникулы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что досрочных каникул для школьников в регионе не будет. Заявление прозвучало на аппаратном совещании в правительстве региона.

Травников также отметил, что новых ограничений из-за коронавируса в Новосибирской области вводить тоже не будут, если население будет соблюдать все карантинные требования.

«Пошёл искать маму»

Четырёхлетний мальчик из многодетной семьи был оставлен без присмотра и пойман у проезжей части в Республике Алтай. В отношении матери было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних как семьи, дети в которой находятся в социально опасном положении.

Мощный пожар в детском саду

Сегодня ранним утром в Новосибирске эвакуировали детский сад из-за пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Сообщение о возгорании в детском саду № 2 на улице Тимакова поступило в половину восьмого утра. Никто не пострадал.

Новые подробности трагедии

Жительницу Новосибирской области жестоко убили в день регистрации брака. Подозреваемым оказался местный житель, с которым погибшая познакомилась, когда он ещё сидел в тюрьме. Подруга детства женщины рассказала Сиб.фм, как она начала с ним общаться и что могло стать причиной трагедии.

Кроме того, сегодня была обнародована переписка погибшей с убийцей.

Уникальная операция

Орнитолог и ветеринарный врач «Иркутской зоогалереи» нарастили перья травмированному краснокнижному соколу балобану, которого правоохранительные органы изъяли у браконьеров.

Как рассказала журналистам директор зоогалереи Людмила Ивушкина, операция называется трансплантацией перьев, но на самом деле это наращивание.

Свечи памяти

Сегодня в Новосибирске прошла акция памяти журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной. В 14:00 на площадке около «Глобуса» – напротив улицы Каменской, где расположилось главное управление Министерства внутренних дел, – новосибирцы зажгли 47 свечей, по количеству прожитых Ириной Славиной лет.

Меры поддержки

В Новосибирской области продолжают реализовываться дополнительные меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

О том, какие выплаты положены семьям с детьми в октябре, читайте в нашем материале.