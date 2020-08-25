Примета или родовое проклятье: зачем надо плевать через левое плечо

Фото Global Look Press

Зачем по примете плюют три раза через плечо; почему важно не перепутать правую и левую стороны.

Человек во все времена пытался себя обезопасить, а ещё лучше привлечь удачу. Для этого использовались и приметы, и ритуалы. Для чего нужно плевать через плечо и почему важно не перепутать правую и левую стороны?

Для русского человека цифра три имеет мистическое значение. В большинстве случаев её используют для того, чтобы подчеркнуть значимость особого события или защитить себя. Например, поцеловаться три раза при встрече, три раза перекреститься и даже плюнуть через плечо нужно именно три раза. И если двум первым действиям можно найти логическое объяснение, то вот зачем же плеваться?

Не даром в народе существует немало пословиц про хвостатого и рогатого пособника сатаны. Совершая необдуманные и безрассудные поступки люди и сами порой не могут объяснить, что именно навело их на выбор такого решения и поэтому говорят «чёрт попутал».

Наши предки верили в то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который оберегает его от жизненных неприятностей и помогает в самые трудные минуты. Но вместе с ним существует и чёртик. Этот проказник готов давать любые советы, лишь бы человеку от них было худо. А вот самого дьяволёнка неприятности очень веселят. Он может ввести человека в искушение, подтолкнуть к совершению мелкого или большого греха, настроить на самоубийство. Уж такова его природа.

Принято считать, что ангел находится по правую сторону от человека, а чёрт по левую. Именно по этой причине, если в голову приходят нехорошие мысли или вдруг нечаянно обмолвишься лишним словом, лучше плюнуть через левое плечо, отгоняя, таким образом, нечистую силу. Если вовремя выполнить этот ритуал, то дьявол не сможет навредить или расстроить планы.

Чтобы ритуал был выполнен правильно нужно ещё постучать по дереву. Всё потому, что ещё в языческие времена люди верили, что в деревьях живут добрые духи, которые способны защитить человека. А ещё этот звук может приглушить нечаянно сказанные слова, тогда чёрт не сможет их подслушать и выполнить.

Родовые проклятья

А вот те, кто занимается магией всерьёз считают, что весь негатив рода собирается как раз по правую сторону человека, а слева находится чистый разум. И за правым плечом располагается вовсе не ангел, а род по линии отца и соответственно с левой не чёрт, а род матери.

Сразу стоит отметить, привыкнув выполнять определённые обряды, потом довольно сложно от них отказаться. И если вдруг произошло несчастье, то человек невольно начинает сопоставлять, не перешла ли ему дорогу чёрная кошка или женщина с пустыми вёдрами, а может быть, он забыл плюнуть через плечо, когда подумал о нехорошем. И даже взрослый человек порой не может удержаться от такой привычки. Ведь суеверья нет-нет, да и находят себе подтверждения в нашем материальном мире. На сколько это правда или нет, каждый волен решать сам.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как стоит себя вести после того, как нечаянно просыпал соль, чтобы избежать ссоры с близкими.