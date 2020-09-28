Прививку от гриппа связали с коронавирусом в минздраве Новосибирской области

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области и с сайта pixabay.com

Очередная партия вакцины против гриппа поступила в Новосибирскую область; в минздраве региона заявили, что сделать прививку необходимо из-за бушующих инфекций коронавируса и гриппа.

Новая партия вакцины от гриппа «Совигрипп» поступила в Новосибирскую область. В минздраве отмечают, что в этом году прививку необходимо сделать каждому жителю региона, так как инфекции COVID-19 и грипп существуют в один и тот же сезон. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«В Новосибирской области продолжается вакцинация против гриппа – с начала сентября привито уже 803 410 человек, это почти половина от плана на текущий эпидемический сезон. Сегодня Новосибирская область получила ещё одну партию вакцины против гриппа, «Совигрипп» для взрослых – 193 430 доз», – говорится в сообщении.

Более 742 тысяч доз вакцины для взрослых и более 190 тысяч доз для детей получила Новосибирская область в сентябре. По плану в 2020 году против сезонного гриппа прививку получат 1 миллион 700 тысяч человек, или 60 % населения региона. По состоянию на 5 октября привито 28,7 % жителей.

«В минздраве отмечают, что в этом году каждому жителю Новосибирской области особенно важно сделать прививку против гриппа, учитывая, что две таких сложных инфекции, как COVID и грипп, существуют примерно в один и тот же сезон», – пишет пресс-центр правительства.

Сибирякам также напомнили, что пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления. Делать прививку можно детям с 6 месяцев и беременным женщинам.

«Наибольшее внимание к вакцинации следует проявить гражданам из групп риска, в частности, страдающим серьёзными хроническими заболеваниями, лицам из профессиональных групп риска, в том числе тем, кому по профессии приходится много контактировать с людьми, пожилым людям и т. д.», – отметили в пресс-центре.

Чтобы узнать подробности о вакцинации, новосибирцам предлагают проконсультироваться с лечащим врачом. Помимо этого, сами медики уже могут получить прививку от коронавируса.

Напомним, 1 октября новосибирским врачам поставили первые прививки от коронавируса.