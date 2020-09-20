«Пробили два колеса о маленькую ямочку»: известный блогер решил засудить власти Новосибирска за ямы на дорогах

Фотографии из аккаунта warpath93 социальной сети Instagram

Варпач повторяет своё путешествие по Сибири на электрокаре Tesla; пробив два колеса на Ленинск-Кузнецкой трассе блогер решил подать в суд на местные власти.

Российский блогер Кирилл Петров, известный как Варпач, пробил колёса своего электрокара Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе. Теперь он планирует засудить местные власти на «очень большие деньги».

Блогер рассказал, чтo проехал по стране 4 000 километров и всё было хорошо, пока он не добрался до Новосибирска, где стал жертвой местных дорог.

«Пробили два колеса, просто о маленькую ямочку. Новосибирск, обожаю твои дороги, это что такое? Я вызвал полицию, буду решать проблему с этой ямой, буду оформлять прям официально. Я все эти деньги за ремонт, за новую резину высужу с владельца этой дороги. Я высужу с вас очень большие деньги», — написал Кирилл Петров в своём аккаунте Instagram.

Петров также отметил, что ему пришлось задержаться на несколько часов, чтобы отремонтировать пробитые покрышки в мастерской. После этого он продолжил путь в Новокузнецк.

Напомним, 20 сентября блогер-урбанист Варламов высказался о нашумевшем возведении храмов в Чите.