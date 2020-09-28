«Противовирусная аптечка» обойдётся жителям Новосибирска в 953 рубля

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Новосибирцы ринулись скупать средства от простуды на фоне второй волны коронавируса; дешевле всего лекарства для иммунитета обойдутся москвичам.

Жители Новосибирска потратят около тысячи рублей на сбор «аптечки от вирусов». Исследование приводит сервис «Все аптеки».

В состав набора медикаментов от сезонной простуды и гриппа входят иммуностимулятор, противовирусное, капли в нос, витамины, средство от кашля и пастилки от боли в горле. Дешевле всего такой набор лекарств обойдётся жителям Москвы — 867 рублей. В Новосибирске набор медикаментов обойдётся в 953 рубля, аналогичные цены можно найти в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее мы сообщали о старте второй волны коронавируса в Новосибирской области.