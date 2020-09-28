Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
Фото kremlin.ru
Президент России озвучил своё решение о целесообразности полного перехода на дистанционное обучение для школьников; Путин считает такие предложения несерьёзными.
Владимир Путин не считает серьёзными предложения о полном переходе школ на дистанционный формат обучения. Своё решение по этому вопросу российский президент озвучил сегодня, 5 октября.
«Вновь повторю, разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», — сказал он на видеоконференции.
Путин заявил, что вне зависимости от уровня развития технологий, непосредственное общение ученика и учителя даёт возможность получить качественное образование.
Напомним, сегодня столичные власти заявили о переходе всех школ на дистанционное обучение.
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