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Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

сегодня 15:11

Фото pixabay.com

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя; президент призвал бережно хранить и «развивать замечательные традиции отечественного образования».

Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Глава государства отметил, что миллионы людей в России отмечают сегодня этот праздник, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам.

«Все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин в поздравительной телеграмме также обратился к студентам педагогических вузов. По его словам, от их мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам будет зависеть, с какими знаниями молодое поколение вступит во взрослую жизнь.

Президент пожелал всем российским педагогам успехов и выразил уверенность, что они и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и «развивать замечательные традиции отечественного образования».

Напомним, в новосибирской школе отменили скандальные поборы на подарки к Дню учителя.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

учителя
Владимир Путин
поздравления

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