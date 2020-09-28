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Пьяный новосибирец разгромил сервис и жестоко избил работника

сегодня 15:27

Фото pixabay.com

Пострадавший получил множественные травмы; преступление попало на записи камеры видеонаблюдения.

В Первомайском районе произошло преступление в духе лихих 90-х. Пост опубликован в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошёл в одном из сервисов по ремонту техники. Неадекватный мужчина влетел в офис и потребовал отремонтировать телефон. Аппарат был с явными физическими повреждениями, и починить его было сложно. Работник указал новосибирцу на недостатки устройства. В ответ мужчина начал громить витрину, рабочий ноутбук и телефоны.

«Главное, что 57-летний мужик, абсолютно не имея на то никакого права, начал избивать 19-летнего мальчишку. Днём, при камерах, при свидетелях. Откуда такая вера в свою безнаказанность?» — написал автор поста.

Злоумышленника задержали. Всё попало на записи камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее муж-ревнивец до полусмерти избил жену в Новосибирской области.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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происшествия

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