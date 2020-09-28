Пятеро умерших от коронавируса: что известно о новых жертвах COVID-19 в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё пять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавируса за сутки; выявлено 73 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в регионе зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции (+73 за последние сутки), в том числе у 816 детей. 12 177 человек выписаны с выздоровлением (+28 за сутки).

Скончались ещё пять пациентов, мужчины в возрасте 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 058.

В больницы районов области госпитализированы 652 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 545 972 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 532 жителя области, 45 457 человек сняты с меднаблюдения.