Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пятеро умерших от коронавируса: что известно о новых жертвах COVID-19 в Новосибирске

сегодня 10:56

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё пять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавируса за сутки; выявлено 73 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в регионе зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции (+73 за последние сутки), в том числе у 816 детей. 12 177 человек выписаны с выздоровлением (+28 за сутки).

Скончались ещё пять пациентов, мужчины в возрасте 66, 73, 74 лет, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 058.

В больницы районов области госпитализированы 652 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 545 972 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 532 жителя области, 45 457 человек сняты с меднаблюдения.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30772
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30732
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30243
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24724
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22581
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22519
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22039
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола