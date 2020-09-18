Разгромившими кладбище в Новосибирской области оказались несовершеннолетние дети
Фото службы «АСТ-54», коллаж «Московского комсомольца в Новосибирске»
В Маслянинском районе Новосибирской области разгромили кладбище; полиция подозревает несовершеннолетних, проживающих в местном селе.
В Новосибирской области полиция начала проверку по факту разгрома нового кладбища в селе Дубровка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в преступлении подозревают троих несовершеннолетних жителей села. Правоохранительные органы выясняют причины поступка малолетних злоумышленников.
Как ранее писал Сиб.фм, на выходных стало известно о разгроме нового кладбища в Маслянинском районе Новосибирской области. Очевидцы пожаловались, что неизвестные сломали памятники и вырвали кресты из земли.
Напомним, 18 сентября сибирячка заявила о шокирующем вандализме на Клещихинском кладбище.
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