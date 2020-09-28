Редкая и опасная: ягуару Белле из Новосибирского зоопарка исполнилось 13 лет

Фото Владимира Габова

В Новосибирском зоопарке содержится редкая чёрная пантера Белла; данный вид животных занесён в Международную книгу.

Самке ягуара по имени Белла, проживающей в Новосибирском зоопарке, исполнилось 13 лет. Об этом учреждение сообщило на своей странице «ВКонтакте».

По информации зоопарка, Белла родилась 5 октября 2007 года в зоопарке города Бест в Нидерландах. В Новосибирск её привезли спустя два года.

«В 2009 году Белла и пятнистый самец Порги стали парой. У них рождаются пятнистые малыши и малыши-меланисты, то есть абсолютно чёрные», — говорится в сообщении.

У Беллы тёмный окрас, из-за которого таких кошек принято называть чёрными пантерами.

В дикой природе ягуары обитают в Северной и Южной Америке. Эти животные являются персонажами многих мифов, легенд, сказок народов Нового света. Несмотря на то что к ягуарам принято относиться с почтением, в Сальвадоре и Уругвае они полностью истреблены. Сейчас ягуаров занесли в Международную Красную книгу.

Напомним, 4 октября в Новосибирском зоопарке рассказали о Международных днях наблюдения за птицами.