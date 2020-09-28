Российские мамы раскритиковали Рудковскую из-за неприлично дорогой коляски

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Ксения Собчак

Красиво жить не запретишь; но выставлять напоказ свой достаток в условиях экономического спада всё-таки не стоит.

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала в своём Instagram-аккаунте детскую коляску дороже 500 000 рублей от модного дома Dior. Мамы из числа подписчиков раскритиковали Рудковскую за нарочитую демонстрацию роскоши, пишет «Секрет фирмы». Рудковская позирует со старшим сыном Александром (Гном Гномычем) и новорождённым Арсением, который и лежал в роскошной детской коляске. К слову, вся семья на фото одета в одежду от бренда Dior.

Подписчицы с сарказмом написали в комментариях, что слишком мало Dior в кадре. Досталось Рудковской и за использование младенца в рекламных целях: можно было его и на руки взять или сделать что-то ещё, чтобы брендовая коляска не попала в кадр, так явно и навязчиво продвигая модную марку.

Напомним, 2 октября Рудковская и Плющенко показали новорождённого сына.