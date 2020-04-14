Рост цен на гречку проверяет УФАС Новосибирской области

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Региональная антимонопольная служба совместно с прокуратурой проверяет причины роста цен на сахар и гречневую крупу; в некоторых магазинах цены на крупу остались на допандемийном уровне.

УФАС и прокуратура Новосибирской области проводят совместную проверку роста цен на гречневую крупу. Пока говорить о картельном сговоре и искусственном завышении цен на товар рано, об этом 5 октября в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель региональной антимонопольной службы Сергей Гаврилов.

По его словам, делать какие-либо выводы пока рано.

«Могу сказать только то, что в ряде небольших магазинов цены на крупу остались на том же уровне, что и до пандемии», — отметил Гаврилов.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, ситуация с подорожанием сахара и гречки находится на контроле ведомства.

«На фоне явного профицита рынка рост цен может говорить о картельном сговоре. Сейчас для нас дело чести — доказать этот сговор», — добавил Тенишев.

Напомним, ранее художник нарисовал гречкой портрет обнажённого Ивана Урганта.