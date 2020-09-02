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Самый популярный напиток может привести к развитию рака

сегодня 15:45

Фото pixabay.com

Пить чай нужно, соблюдая два правила; специалист рассказала, об опасных последствиях горячего напитка.

В некоторых случаях употребления чая может привести к раку. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова на своей странице в Instagram.

По её словам, частое употребление горячих напитков может привести к перерождению слизистых оболочек. Врач ссылается на исследование, опубликованное в научном журнале International Journal of Cancer. По его результатам, учёные пришли к выводу, что рак пищевода реже всего обнаруживается у тех, кто редко пил горячий чай.

Павлова заключила, что идеальная температура для чая — ниже 60 градусов. Также она отметила, что если запивать чаем еду, то из организма выводятся все полезные вещества.

Напомним, стало известно, когда следует перейти с кофе на чай.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
чай
рак

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