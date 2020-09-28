Секретарь Совета безопасности посетил Чкаловский завод в Новосибирске

Правительство Новосибирской области

Патрушев осмотрел производство бомбардировщиков СУ-34; в понедельник в Новосибирске глава Совбеза проведёт большое совещание.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил завод имени Чкалова в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Патрушев осмотрел производство фронтовых бомбардировщиков Су-34. Директор завода рассказал Патрушеву о некоторых аспектах работы завода. Выпуск Су-34 обеспечивает долгосрочную загрузку завода гособоронзаказом и определяет перспективы его развития. Производство на заводе выросло в 1,2 раза с 2013 по 2019 год. Этого удалось достичь за счёт внедрения новых технологий. Сейчас ведётся дальнейшая модернизация предприятия, а также проходит техническое перевооружение.

Директор отметил, что средний возраст работников НАЗ уменьшился с 45 лет в 2008 году до 40 лет в 2019 году.

Напомним, ранее Патрушев принял участие в открытии регионального центра волейбола в Новосибирске.