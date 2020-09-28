Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области

Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области

сегодня 09:31

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Осеняя погода уходит из региона; на неделе ожидается волна холода.

В Новосибирской области стартовал сезон предзимья. Такое заявление сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Специалист заявил, что предзимье – это один из естественных синоптических сезонов. Обычно оно начинается с середины октября и длится почти до третьей декады декабря. Но в этом году на территории ряда регионов Сибири предзимье начнётся раньше.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — заявил синоптик ТАСС.

Напомним, ранее мы опубликовали прогноз погоды на неделю.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

погода

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30765
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30710
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30218
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24672
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22561
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22508
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21946
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола