Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области
Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Осеняя погода уходит из региона; на неделе ожидается волна холода.
В Новосибирской области стартовал сезон предзимья. Такое заявление сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Специалист заявил, что предзимье – это один из естественных синоптических сезонов. Обычно оно начинается с середины октября и длится почти до третьей декады декабря. Но в этом году на территории ряда регионов Сибири предзимье начнётся раньше.
«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — заявил синоптик ТАСС.
Напомним, ранее мы опубликовали прогноз погоды на неделю.
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