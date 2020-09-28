Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области

Сезон предзимья стартовал в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Осеняя погода уходит из региона; на неделе ожидается волна холода.

В Новосибирской области стартовал сезон предзимья. Такое заявление сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Специалист заявил, что предзимье – это один из естественных синоптических сезонов. Обычно оно начинается с середины октября и длится почти до третьей декады декабря. Но в этом году на территории ряда регионов Сибири предзимье начнётся раньше.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. Регионы попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», — заявил синоптик ТАСС.

Напомним, ранее мы опубликовали прогноз погоды на неделю.