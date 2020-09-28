«Сибирь» – «Северсталь»: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с череповецкой «Северсталью» 6 октября; матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с «Северсталью» в Новосибирске 6 октября в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Матчем с «Северсталью» новосибирская команда завершит серию домашних игр. Из трёх встреч «Сибирь» выиграла в двух. Соперниками «Снеговиков» были «Автомобилист (6:4) и «Торпедо» (4:2). Уступили сибиряки СКА (4:6), который взял реванш за обидное поражение в Петербурге.

За три матча новосибирцы забили 14 шайб. Пропустили – 12. В пресс-конференции после матча с минским «Динамо» тренер команды Николай Заварухин заявлял, что обилие голов не соответствует стилю команды, и «Сибири» свойственна оборонительная тактика. Однако пока соперникам удаётся навязать свою игру. После 13-ти матчей сибиряки занимают восьмое место в таблице Восточной конференции набрав 11 очков.

«Северсталь» за последние три игры пропустила 11 шайб. Соперниками череповецкой команды были «Йокерит» (2:5), минское «Динамо» (1:4) и Ак Барс (3:2). После 10-ти матчей удалось набрать 11 очков, чего пока достаточно для 8-го места в таблице Западной конференции.

Напомним, после зрелищного матча новосибирской команды с «Торпедо» появился видеообзор лучших моментов встречи.