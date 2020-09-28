Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Сибирь» – «Северсталь»: дата и время матча, где смотреть

сегодня 07:01

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с череповецкой «Северсталью» 6 октября; матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с «Северсталью» в Новосибирске 6 октября в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Матчем с «Северсталью» новосибирская команда завершит серию домашних игр. Из трёх встреч «Сибирь» выиграла в двух. Соперниками «Снеговиков» были «Автомобилист (6:4) и «Торпедо» (4:2). Уступили сибиряки СКА (4:6), который взял реванш за обидное поражение в Петербурге.

За три матча новосибирцы забили 14 шайб. Пропустили – 12. В пресс-конференции после матча с минским «Динамо» тренер команды Николай Заварухин заявлял, что обилие голов не соответствует стилю команды, и «Сибири» свойственна оборонительная тактика. Однако пока соперникам удаётся навязать свою игру. После 13-ти матчей сибиряки занимают восьмое место в таблице Восточной конференции набрав 11 очков.

«Северсталь» за последние три игры пропустила 11 шайб. Соперниками череповецкой команды были «Йокерит» (2:5), минское «Динамо» (1:4) и Ак Барс (3:2). После 10-ти матчей удалось набрать 11 очков, чего пока достаточно для 8-го места в таблице Западной конференции.

Напомним, после зрелищного матча новосибирской команды с «Торпедо» появился видеообзор лучших моментов встречи.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30742
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30676
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30164
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24597
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22513
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22479
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21773
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября