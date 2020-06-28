Символикой ХК «Сибирь» распишут трамвай № 11 в Новосибирске

Фото с сайта planeta.ru

В Новосибирске продолжается сбор средств на роспись трамвая № 11; рогатую машину хотят оформить в цветах хоккейного клуба «Сибирь».

Новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода и его команда «Такнадо» запустили новый краудфандинговый проект. Они хотят расписать трамвай № 11 цветами хоккейного клуба «Сибирь», чтобы таким способом поддержать игроков и болельщиков. Об этом сообщается на платформе planeta.ru.

Трамвай № 11 ежедневно курсирует мимо ледового дворца спорта, поэтому выбор пал именно на этот маршрут.

По словам авторов проекта, ГорЭлектроТранспорт уже выделил необходимый трамвай.

Теперь нужно собрать 200 тысяч рублей, чтобы реализовать задумку. С 14 сентября проект поддержали на сумму почти 15 тысяч рублей.

«Если удастся собрать больше, то трамвай распишут не только снаружи, но и украсят изнутри: сделают чехлы на сидушки с номерами игроков, а поручни превратят в клюшки», — пообещали авторы инициативы.

Участники проект «Такнадо» уже расписали восемь трамваев, в том числе первый арт-трамвай «Я из Сибири». В прошлом году художница Марина Ягода с помощью краудфандинга создала граффити на торце здания в центре Новосибирска, которые новосибирцы знают как «Барышня с собольком».

Напомним, в июне на маршрут в сибирской столице вышел трамвай с надписью «Новосибирск».