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Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Новосибирске

сегодня 08:21

Фото pixabay.com

В середине недели солнечная погода сменится снегом; холоднее всего будет 8 октября.

Синоптики прогнозируют снежную неделю в Новосибирске. По информации сервиса Яндекс.погода, в четверг, 8 октября, начнутся снегопады.

С 5 по 8 октября будет преимущественно солнечно, температура воздуха в среднем составит +3 градуса. В среду, 7 октября, будет дождь.

С 8 по 11 октября каждый день будет идти снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов. По ночам будет холоднее — 0..-1.

Напомним, появился точный прогноз погоды на предстоящую зиму в Новосибирской области.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
погода
снег

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