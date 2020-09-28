«Систематическое неисполнение обязанностей»: президиум вынесет решение о вотуме недоверия главе Алтая в конце октября

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Более десятка депутатов Госсобрания Алтая требуют вынести вотум недоверия главе региона Олегу Хорохордину; решение о рассмотрении вопроса примут 27 октября.

Решение о вынесении на сессию вопроса о вотуме недоверия главе Алтая Олегу Хорохордину будет принято 27 октября. Об этом ТАСС сообщил депутат Госсобрания региона, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Виктор Ромашкин.

На рассмотрение сессии этого вопроса вынесли 14 из 41 депутата Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай. Они объясняют свою позицию «систематическим неисполнением главой своих обязанностей». Среди депутатов, ратующих за вынесение вотума, – представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и избранные самовыдвиженцы.

После того как один из депутатов отозвал свою подпись, под обращением осталось 13 подписей. Это меньше трети состава депутатского корпуса.

Президиум состоится 27 октября. На нём будет решаться, будет ли вынесен вопрос на сессию или нет. Перед этим заявлению о вотуме недоверия предстоит пройти через несколько комитетов. Заседания, по словам Ромашкина, пройдут в 20-х числах октября.

Олег Хорохордин возглавлял Алтай с марта 2019 года как врио главы республики. По итогам единого дня голосования в сентябре 2019 года он был избран главой региона. Хорохордин вступил в должность через месяц.

Напомним, 30 сентября депутаты Госсобрания впервые потребовали смещения Хорохордина с должности.