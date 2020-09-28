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Сотрясение и переломы: машину намотало на столб в Новосибирске

сегодня 13:26

Фото из группы «АСТ-54»

Автомобиль намотало на столб в Кировском районе ночью; в ДТП переломы и сотрясения мозга получили три человека.

Автомобиль Nissan Primera влетел в столб на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской. В машине зажало трёх человек, также трое получили серьёзные травмы. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы вызволить застрявших, потребовалась помощь спасателей. Очевидцы сообщают, что водитель был пьян. По пути он въехал в пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого автомобиль врезался в фонарный столб.

«В результате ДТП пострадала пассажирка "Ниссана" 2001 года рождения, с закрытым переломом левой бедренной кости и переломом таза госпитализирована, также пешеход, на вид около 30 лет, он доставлен в больницу с открытым перелом левой ноги, сотрясением головного мозга. Ещё пострадал пассажир "Ниссана" 2000 года рождения, который с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга был госпитализирован в больницу», — рассказал подробности старший инспектор пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, 3 октября 10-летний ребёнок получил травму головы в ДТП.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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