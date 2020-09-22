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Свистнуть в эфире попросила Урганта новосибирский депутат Наталья Пинус

сегодня 10:22

Фото из Facebook Натальи Пинус

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус смастерила для Ивана Урганта глиняную свистулю; она предложила ведущему посвистеть в эфире для подтверждения того, что подарок из Сибири дошёл до получателя.

Глиняного козла, барана и петуха слепила депутат из Новосибирска Наталья Пинус для ведущих шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Поделки народная избранница решила подарить после того, как ведущий Иван Ургант в эфире рассказал о недавней просьбе депутата помочь ей с покупкой печи для обжига.

«Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для «Вечернего Урганта». Вот готова троица: Баран, Козел и Петух.
Планирую отправку в начале недели», — написала Пинус на своей странице в Facebook.
Депутат поблагодарили ведущих программы за внимание к её персоне и попросила после получения игрушек свистнуть в эфире.
«В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется.
Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла. С горячим сибирским приветом, Наталья Пинус», — говорится в публикации.
Напомним, Иван Ургант упомянул депутата горсовета в эфире авторской программы после того, как Пинус попросила подписчиков помочь ей с покупкой печи для обжига.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Пинус Наталья

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