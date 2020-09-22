Свистнуть в эфире попросила Урганта новосибирский депутат Наталья Пинус

Фото из Facebook Натальи Пинус

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус смастерила для Ивана Урганта глиняную свистулю; она предложила ведущему посвистеть в эфире для подтверждения того, что подарок из Сибири дошёл до получателя.

Глиняного козла, барана и петуха слепила депутат из Новосибирска Наталья Пинус для ведущих шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Поделки народная избранница решила подарить после того, как ведущий Иван Ургант в эфире рассказал о недавней просьбе депутата помочь ей с покупкой печи для обжига.

«Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для «Вечернего Урганта». Вот готова троица: Баран, Козел и Петух. Планирую отправку в начале недели», — написала Пинус на своей странице в Facebook. Депутат поблагодарили ведущих программы за внимание к её персоне и попросила после получения игрушек свистнуть в эфире.

«В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется.