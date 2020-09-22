Свистнуть в эфире попросила Урганта новосибирский депутат Наталья Пинус
Фото из Facebook Натальи Пинус
Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус смастерила для Ивана Урганта глиняную свистулю; она предложила ведущему посвистеть в эфире для подтверждения того, что подарок из Сибири дошёл до получателя.
Глиняного козла, барана и петуха слепила депутат из Новосибирска Наталья Пинус для ведущих шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Поделки народная избранница решила подарить после того, как ведущий Иван Ургант в эфире рассказал о недавней просьбе депутата помочь ей с покупкой печи для обжига.
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