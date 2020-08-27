Томского физика Луканина арестовали по делу о госизмене

Фото pixabay.com

Суд в Томске подтвердил арест ученого Луканина по подозрению в госизмене; российского физика подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Кировский суд Томска заключил под стражу до 29 ноября ученого Александра Луканина, который, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Как сообщили в пресс-службе областного суда, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 29 ноября", — сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что на время следствия Луканин будет содержаться в столичном СИЗО "Лефортово".

Александр Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". "Кировским районным судом г. Томска рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам 1-го отдела следственного управления ФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего научного сотрудника Луканина А. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

64-летний Александр Луканин в конце 1990-х и 2000-х годов работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.

Напомним, офицера дивизии с ядерными ракетами задержали за шпионаж в Барнауле.