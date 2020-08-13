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Туры с кешбэком по России: продажа путёвок возобновится с 15 октября

сегодня 06:25

Фото Pixabay.com

Продажа туров с кешбэком возобновится 15 октября; максимальный размер компенсации вырос до 100 тысяч рублей.

Второй этап программы возврата части денег за путешествия по России пройдёт с 15 октября по 5 декабря 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве уточнили, что по программе кешбэка можно будет купить как готовый пакетный тур, «так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно».

Поездку по купленной путёвке можно будет осуществить до 10 января следующего года в любой российский регион.

Условия получения кэшбэка за туры по России 2020:

  • тур нужно купить в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года и оплатить картой «Мир»;
  • купить тур с кэшбэком теперь можно не только у отелей и туроператоров, но и через туристические агрегаторы;
  • кэшбэк доступен при оплате тура или проживания в отеле от 2 и более ночей;
  • минимальный и максимальный размер тура или стоимость проживания в отеле теперь не установлен;
  • кэшбэк теперь возвращается в размере 20% от стоимости тура или проживания по договору, путевке или другому документу;
  • максимальный размер кэшбэка не может превышать 20 000 рублей, т.е. максимальная стоимость тура для такого кэшбэка — 100 000 рублей.

Напомним, ранее по условиям акции, при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 49 999 рублей на карту туриста возвращали 5 тыс. рублей. Для туров от 50 тыс. до 74 999 рублей кешбэк составлял 10 тыс. рублей. Максимальный кешбэк – 15 тыс. рублей – был предусмотрен для туров с ценником выше 75 тыс. рублей.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

туризм
кешбэк

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