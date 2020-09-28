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«Убаюкивающая поездка»: новосибирский таксист чуть не заснул за рулём и стал звездой интернета

сегодня 20:44

Фото и видео из группы "АСТ-54" Вконтакте"

Таксист из Новосибирска несколько раз чуть не заснул за рулём во время поездки; пассажир сонного водителя заснял происходящее на видео и выложил в интернет.

Новосибирец выложил видео, на котором водитель такси из последних сил пытается не заснуть. По словам пассажира, впервые он нервничал от такси больше, чем от самолёта. Видео опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

«Была значит у меня на неделе необходимость ехать в аэропорт... Короче, первый раз в жизни я нервничал больше от такси, чем от самолёта. Увидев водителя в деле, я был в шоке, но отказываться на полпути не стал. В час пик замену рискованно было производить, мог не успеть на рейс. Короче, под моим полным контролем я добрался-таки в Толмачи», — подписал видео сибиряк.

В комментариях новосибирцы предположили, что таксист устал после рабочего дня. А некоторые заметили, что водителям приходится проводить за рулём на порядок больше часов, чем отведено на одну смену, из-за чего оставаться в сознании становится затруднительно.

Напомним, ранее россияне предпенсионного возраста рассказали, чем их привлекла работа таксистом.

Автор:
Денис Калин

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