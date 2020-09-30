Учёные РАН будут выяснять причины экологической катастрофы на Камчатке

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Первые тревожные сведения о загрязнении акватории Тихого океана поступили в конце сентября; сейчас власти региона рассматривают три возможные причины катастрофы.

Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета, сообщил в ходе брифинга губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет агентство "РИА Новости".

В конце сентября сёрферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.

По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мёртвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

"Крайне важно мобилизовать для исследований наших учёных. Я с этим вопросом обратился в Российскую академию наук, утром сегодня был разговор с ректором ДВФУ, который подтвердил готовность их специалистов вылететь к нам, чтобы дополнительно провести исследования. Также сегодня мы будем с учёными института географии, у которого есть специализированные водолазы, обсуждать, как нам дальше спланировать наблюдение за состоянием воды", — сказал глава региона.

В Камчатском крае была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители федеральных надзорных органов. Пробы воды и песка с Халактырского пляжа отправлены для исследований в ведущие российские научные центры. Берега Камчатки обследуют специалисты МЧС России по Камчатскому краю. Для восстановления картины событий анализируются снимки из космоса.

Напомним, 3 октября шокирующие кадры экологической катастрофы в Тихом океане попали в Сеть.