Учёные сказали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу

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Российские исследователи построили новую модель распространения коронавируса; в ней учитывается действие карантинных мер.

Сотрудники Объединённого института высоких температур (ОИВТ) РАН построили новую модель распространения коронавируса. Согласно расчётам учёных, достаточно около 10% заболевших для выработки коллективного иммунитета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

По словам главного научного сотрудника ОИВТ РАН, профессора Сергея Тригера, в разработанной в ОИВТ модели учитываются несколько параметров: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность инфицирования и длительность болезни, карантинные меры. Динамика эпидемии зависит от начальной доли инфицированных в популяции.

Ученые пришли к выводу, что для формирования коллективного иммунитета от 3 до 10% заболевших от общей численности популяции.

Напомним, названо количество российских школ на карантине из-за коронавируса.