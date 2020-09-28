Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Учёные сказали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу

сегодня 08:02

Фото pixabay.com

Российские исследователи построили новую модель распространения коронавируса; в ней учитывается действие карантинных мер.

Сотрудники Объединённого института высоких температур (ОИВТ) РАН построили новую модель распространения коронавируса. Согласно расчётам учёных, достаточно около 10% заболевших для выработки коллективного иммунитета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института.

По словам главного научного сотрудника ОИВТ РАН, профессора Сергея Тригера, в разработанной в ОИВТ модели учитываются несколько параметров: численность населения в популяции, количество опасных контактов одного инфицированного человека в день, вероятность инфицирования и длительность болезни, карантинные меры. Динамика эпидемии зависит от начальной доли инфицированных в популяции.

Ученые пришли к выводу, что для формирования коллективного иммунитета от 3 до 10% заболевших от общей численности популяции.

Напомним, названо количество российских школ на карантине из-за коронавируса.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

30753
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30690
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30188
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24618
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22533
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22493
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
21811
Губернатор Андрей Травников открыл в Новосибирске региональный центр волейбола