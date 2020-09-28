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Уголовник-рецидивист снова напал: пьяный сибиряк ударил ножом соседа по общежитию

сегодня 20:19

Фото с сайта pixabay.com

Пострадавший доставлен в больницу; у мужчины колото-резаное ранение брюшной полости.

В прошедшую субботу пьяный сибиряк порезал ножом соседа по общежитию, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В 19:00 из общежития по улице ЖКО Аэропорт города Обь в центральную городскую больницу был госпитализирован 50-летний житель общежития с колото-резаным ранением брюшной полости с повреждением тонкой кишки и внутрибрюшным кровотечением. О данном факте медики сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела МВД России по городу Оби установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 45-летнего мужчину, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, проживающего в этом же общежитии.

Полицейские установили, что накануне в коридоре общежития в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанёс ножевое ранение потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.

Напомним, 29 сентября пьяный новосибирец угнал у знакомой машину и устроил массовое ДТП.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Сибирь
Новосибирская область
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