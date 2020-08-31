Увольняющиеся по состоянию здоровья военные в Сибири начнут получать жильё вне очереди

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Увольняющиеся по состоянию здоровья военные начнут получать жильё вне очереди; приняты меры по соцзащите членов семей военнослужащих, в том числе осуществлена индексация размеров установленных выплат.

Министерство обороны России подготовило изменения в законодательство, согласно которым военнослужащие, подлежащие увольнению по состоянию здоровья, будут получать жильё вне очереди. Об этом рассказал, выступая в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья», — сказал он.

Патрушев отметил, что повышаются социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Приняты меры по социальной защите членов семей военнослужащих, в том числе осуществлена индексация размеров установленных выплат.

«Важно изыскивать возможность для дальнейшего оказания адресной социальной поддержки членам семей военнослужащих, обращая особое внимание на помощь родственникам погибших при исполнении обязанностей военной службы», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что в целях повышения качества обслуживания и эксплуатации объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальной и социальной инфраструктуры военных городков, расположенных в СФО, запланирован ремонт почти 250 объектов, включая 99 объектов казарменно-жилищного фонда и 68 объектов теплового хозяйства.

А в Алтайском крае и Кемеровской области приняты решения о строительстве образовательных учреждений для детей военнослужащих, которые планируется сдать в 2021 году, отметил Патрушев. «Необходимо эту работу выполнять своевременно и качественно», — указал он.

В настоящее время, согласно указу президента Владимира Путина от 18 сентября 2020 года, правительством России осуществляется выработка дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала.

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